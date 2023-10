GALERII | OMAMOODI REKORD: Viljandisse püstitati juba jõulupuu

Viljandi linn on igal aastal otsimas linna ehtimiseks sobivat jõulupuud. Tänavu on ilusaid puid märgatud mitmeid - üks neist kasvas Orikal, maantee ääres, mis jäi kergliiklustee ehitamisel ette. Viljandi Linnavalitsus on otsustanud kaunile kuusepuule anda uue otstarbe ja tuua kuusepuu Vabaduse platsile jõulurõõmu pakkuma.