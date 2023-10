KASSIPILTE OSTETAKSE ALATI! Noorte kunstnike tööde oksjonil vahetas omanikku kümneid tuhandeid eurosid ja liitrite kaupa veini

Sõidan taksoga Fotografiska poole. Tavapärase istume-vaikuses-kuulame-raadiot-rännaku asemel satub juhiks jutukas härra. Ta seletab sõidu käigus lahti oma marsruudivalikud ning näib tipptunniliikluses orienteeruvat kui vana kala.

„Kas Fotografiskas toimub mingi üritus?“ uurib ta. Vastan, et kunstioksjon. Taksojuht küsib, kas pakkumisel on skulptuurid või maalid või midagi kolmandat. Kirjeldan, et noorte kunstnike teosed. Taksojuht muigab: „Kes üldse sellistel üritustel käib ostmas?“

Tuleb tõdeda, et ma pole kunagi varem sellisele üritusele sattunud, nii et pole õrna aimugi, kas ja kes mulle saalis vastu vaatavad. „Noh, olgu, eks emad ja isad ja sugulased ikka on,“ arvab juht. „Oleme kohal, kena oksjonit!“

Veendun taas, et Telliskivi loomelinnaku piirkond on täielik kunstihingede meka. Jäine sügistuul on südasuvise melu küll siseruumidesse tõuganud, ent pikkade trench-mantlite ja vanakooli-tossudega noored jalutavad siiski vastu. Ühel on barettki peas.

Veinipokaalid ja vanad tuttavad

Jõuan Fotografiskasse 45 minutit enne oksjoni algust, kell 17.15. Kuulen korraldajaid rääkimas, et oksjonile on oodata ligi 40 inimest. Parasjagu on saalis näha paari üksikut. Registreerimislaual vaatavad vastu oksjonisildid. Toolid on seatud nelja ritta, laval seisab üksikuna tühi molbert.

ENNE ALGUST: Oksjonikülastajaid ootab hubane ruum, tühi molbert laval ning veinipokaalid. Foto : Kristelle Michelson