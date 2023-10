OTSEBLOGI | Iisraeli-Hamasi sõda: Gaza telefoni- ja internetühendus katkestati, kuna Iisrael intensiivistab pommitamist

ÜRO Palestiina põgenike agentuur hoiatas, et Gazas hukkub katastroofilise puuduse tõttu veel palju inimesi. „Inimesed Gazas surevad, nad ei sure mitte ainult pommide ja löökide tõttu, vaid varsti sureb [piiramise] tagajärgedesse palju rohkem inimesi,“ ütles agentuuri juht Philippe Lazzarini.

Hamas ütles laupäeval, et selle võitlejad Gazas on valmis Iisraeli rünnakutele täie jõuga vastu astuma pärast seda, kui Iisrael tugevdas õhu- ja maapealseid rünnakuid. Palestiina mässuliste rühmitus teatas varem, et selle võitlejad võitlevad Gaza kirdeosas Beit Hanounis ja Al-Bureij keskosas.

USA teatas, et püüdis Ida-Süüria rünnakutega halvendada Iraaniga seotud relvajõudude laskemoona tarneid, kuid kinnitas, et ei soovi Lähis-Ida konflikti laiendada. Löögid kahes kohas järgnesid Iraaniga seotud rühmituste rünnakutele USA vägede vastu Iraagis ja Süürias. USA president Joe Biden ütles reedel esindajatekoja spiikrile Mike Johnsonile saadetud kirjas, et USA on valmis edasisi meetmeid võtma.