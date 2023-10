SÕJAKOKKUVÕTE | Valge Maja: Vene väed hukkavad omaenda sõdureid

Telegrami kanal General SVR, mis kuulutas hiljuti Vladimir Putini südameriket, väitis nüüd, et Putin suri oma Moskvast põhja pool Valdais asuvas elukohas. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles riigimeediale, et teade on absurdne. General SVRil on sageli kombeks tõendeid esitamata põrutavaid väiteid teha. Putini enda kaitseteenistuski avaldab aeg-ajalt kuulujutte tema surmast, et meelitada lagedale võimalikke riigipöördehuvilisi, et neid neutraliseerida.