RÜNNAKU ALLA SATTUNUD STOICESCU: me ei tohi alahinnata saavutatut ja panna musti prille ette üksikute probleemide tõttu. Nendega tegeletakse

Eesti riigikaitse arendamine ja julgeoleku tugevdamine on kiires arengufaasis. Euroopa julgeolekuolukord on drastiliselt muutunud halvemuse poole, mistõttu me peame lõplikult kujundama suhteliselt lühikese aja jooksul hästi töötava mudeli nii tsiviilkriiside, kui hübriid- ja sõjaliste rünnakutega toimetulekuks. Eesti panustab suuresti sõjalisse kaitsesse ning üha enam ka mittesõjaliste võimete loomisse ja elanikkonnakaitsesse, kuid kontseptuaalne ja seadusandlik raamistik on veel loomisel.