FOTO | Soome-Eesti purustatud sidekaabel toodi merepõhjast üles

Riigiprokurör Triinu Olevi sõnul tegeleb prokuratuur praegu mitme versiooni kontrollimisega, et saada selgust, mis juhtus oktoobri alguses Läänemeres. Seni on juttu tehtud Balticconnectori gaasitorust ja kahest sidekaablist. Gaasitoru uurivad soomlased. Eestis on aga algatatud kriminaalmenetlus, et saada selgust Elisa Soome-Eesti sidekaabli purunemise osas. Purunenud kaabel on üles tõstetud ning nüüd tuleb ekspertidel öelda, mida saab sellest järeldada. Nüüdseks on kaabliühendus taastatud.