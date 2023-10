Nädalavahetus toob lund, lörtsi ja libedad teed

Laupäeval liigub Kesk-Euroopast Venemaale madalrõhkkond, mille servast kandub Eestisse sajupilvi. Sajuhooge on öösel enam Eesti idapoolses osas, päeval saartel ja Põhja-Eestis. Tuul puhub kirdest ja idast, päeval pöördub põhjakaarde ning on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur langeb öösel 0...–5 °C-ni, rannikul jääb üle 0 °C, päeval tõuseb –1...+2 °C, Lääne-Eestis +4 °C-ni.



Pühapäeval madalrõhkkond eemaldub ja selle järel saab üürikeseks mõjusamaks kitsas kõrgrõhuvöönd. Kohati sajab veidi lund ja lörtsi, saartel ja läänerannikul ka vihma. Tuul pöördub läänekaarde, õhtul lõunakaarde ja on nõrk. Õhutemperatuur on öösel –3...+1 °C, rannikul kuni +3 °C, päeval tõuseb 0...+5 °C-ni. Õhtul jõuab Liivi lahe ümbrusse tihedam sadu.