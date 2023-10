PSÜHHOLOOGIST KANEPIKASVATAJA PIHTIMUS: „Jumala seaduste vastu ma pole eksinud. Mul puudus igasugunegi kuriteo motiiv.“

Kuldses keskeas Maire* võiks vabalt olla uimastivastase võitluse kaanestaar: psühholoogina on ta aidanud kümneid narkosõltlasi, lisaks oli tema enda üks ja ainus kogemus narkootikumiga niivõrd õudne, et sellest võiks vabalt koolilastele rääkida kui erakordselt hoiatavast näitest. Ometi on ta nüüd ise süüdi mõistetud narkokurjategija. Ta jagab Õhtulehega, mis ajendas teda kanepit kasvatama, miks ta tundis surmahirmu ja miks mõistab, et politsei ta vahele võttis.