OHTLIK NARKODIILER? Psühholoog kasvatas kanepit, et leevendada vähihaige õe piinu. Nüüd on ta kriminaalkurjategija

Me ei avalda siin psühholoogi ega tema abikaasa nime, olgugi et alles hiljaaegu mõistis kohus nad mõlemad kokkuleppemenetluses süüdi suures koguses narkootikumide käitlemises. Aga las lugeja ise otsustab, kui ohtlike kurjategijatega on tegu.

Süüdistuse kohaselt külvas naine, nimetagem teda näiteks Maireks, kanepiseemned kasvuhoonesse maha 2020. aasta kevadel. Kuri Covidi-viirus oli selleks ajaks juba Eestisse jõudnud ja inimesed suruti nelja seina vahele. Eriti oluline oli koduspüsimine just riskigruppi kuuluvatele inimestele. Nende hulka kuulus ka Maire õde, kes oli vähidiagnoosi saanud mitu aastat varem.

Paraku on vähk Mairele liigagi tuttav – sellesse surid ka tema vanemad.