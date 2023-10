ÕL VIDEO | Kolonel Tarmo Kundla: lähitulevikus kumbki pool märkimisväärset edu ei saavuta

Vene Föderatsiooni relvajõud jätkasid sarnaselt eelmiste nädalatega intensiivsemate rünnakutega Avdijivka, Marjinka ja Kupjanski-Lõmani suunal. „Tõenäoliselt on Vene relvajõudude peamine eesmärk saada tagasi initsiatiiv ning vormistada ära mingisugunegi edu, mida esitleda avalikkusele võiduna,“ ütles Kundla.

Sellel on kaks eesmärki: eduka sõjakuvandi loomine on oluline Putinile, pidades silmas järgmise aasta presidendivalimisi. See on vajalik ka kaitseminister Šoigule oma positsiooni kindlustamiseks ministeeriumis. Teiseks on initsiatiivi haaramine oluline Vene vägedele endale, et pidurdada Ukraina vasturünnakut lõuna suunal.

Luhanski suunal on enne teede lagunemist eesmärk saada enda kontrolli alla jõgede olulised ületuskohad. Avdijivka linn ise on oluline selleks, et kontrollida Donetski linna ümbritsevat teedevõrgustikku ja laiendada Donetski linna puhvertsooni.

„Ukrainlased jätkavad sarnaselt eelmiste nädalatega Hersoni oblastis reididega ja võimaliku sillapea loomisega. Tõenäoliselt on nende eesmärk seal siduda Vene relvajõude. Üksikud infokillud näitavad, et sinna on ka üksikuid üksusi Venemaa poolt toodud. Ehk siis läheb tõenäoliselt plaanikohaselt,“ seletas Kundla.

Ukraina üksused on jätkanud rünnakutega Robotõne ja Bahmuti piirkondades ning saavutanud seal mõningast edu. Jätkuvad ka rünnakud Musta mere laevastiku pihta Sevastopolis, eesmärgiga baasi kasutamist takistada.