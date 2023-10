VÕÕPSU KAEVUMÜSTEERIUM: saastunud vesi tekitab kogukonnas paksu verd. Vallavalitsus saatis nuhi salaja vestlusi salvestama!

Poolteist aastat tagasi Võõpsu alevikku kolinud Katrin ja Taivo Unt märkasid õige pea, et kaevuveega pole asjad korras. Praegu toovad Undid vett põhiliselt Taivo ema juurest, 70 kilomeetri kauguselt Tartust. „Suvel on lihtsam, saab ennast ja pesu õues vihmaveega pesta. Ostsin veel ühe korraliku tünni juurde, millega vihmavett koguda. Aga kui Tartusse asja pole, ostame siitsamast poest tünnidega vett,“ räägib Taivo.

Untide käsutuses on dokumendid, mille kohaselt teadis Räpina vald kaevude solkimisest juba kaks aastat tagasi. Aja jooksul on vallale häda kurtnud mitu inimest, kuid mingit vastust saanud ei ole.

Teisipäeva hommikul käisid keskkonnaameti inspektorid koos vallavalitsuse esindajatega saastunud joogivee üle kaebavate inimeste kinnistuid üle vaatamas. Esimesena käidi just Untide õuel.

Koos keskkonnaametnikega saabus Untide õuele sinises jopes mees, kes jäädvustas väikese kaameraga kogu tegevuse ja vahepeal veidi emotsionaalseks kiskunud kõnelused.

Algul ei pööranud talle keegi tähelepanu, sest arutamist jätkus ning on igati loomulik, et keskkonnaametnikud jäädvustavad kontrollitavat objekti. Kui Taivo Unt päris, kes usin videograaf on, hakkas mees keerutama.