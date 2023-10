„TAL EI OLNUD EI VETT EGA SÜÜA!“ Kes vastutab lapsele kingitud elu esimese lemmiklooma surma eest?

Lapsevanemad leiavad, et ostes väikesele lapsele „päris enda kodulooma“ õpib laps juba varakult elusolendi eest hoolt kandma. Küll aga kerkib oht, et lemmikloom võib jääda unarusse. Millal on laps valmis oma enda kodulooma eest päriselt hoolt kandma?