KUTSUMATA KÜLALISED: mis juhtub loomaaeda tungivate metsikute kiskjatega?

Loomaaiakülastus on populaarne perekondlik meelelahutus. Kellele ei meeldiks loomad? Eriti kui on garanteeritud, et näha saab nii elevanti, boamadu kui krokodilliperekonda. Piiratud ruumis elavatel loomadel pole uudishimulike silmapaaride eest võimalik kuhugi põgeneda.