DRAAMA LENNUJAAMA ÜMBER | Peetri elanikud nurisevad lennukimüra üle: „Kas see on normaalne?”

Lennujaam on tegutsenud samas kohas aastakümneid, enne kui Peetris hakati hoogsalt ehitama ja sinna kodusid soetama. Kui ummikuid ei ole, jõuab kesklinna minutitega ning reisile minna on ülimugav – lennujaam on ju lähedal! Suurem või väiksem lennukimootorite müra on sealkandis elamisega alati kaasas käinud.

Ometi on puhkenud tulised vaidlused, kas müra on Peetris tõesti häiriv või mitte. Kas sellega peaks leppima või selle vastu võitlema?