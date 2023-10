VILJATUS JA PÕNTS MAKSALE! Meestearst hoiatab: omapead anaboolsete steroidide kasutamine on ohtlik

Möödunud nädalal kirjutas Õhtuleht, kuidas 26aastane iga päev jõusaalis käiv mees on mitu aastat endale süstinud anaboolseid steroide. „Minu eesmärk on olla väga heas vormis ja kasvatada suured lihased,“ paljastas ta. Samuti tõdes mees, et anaboolseid steroide on üsnagi lihtne osta. Selleks peab olema diiler, kellel on äraostetud arst.