ÕL ARHIIVIST | MÄNG INIMELUDEGA | Kajar Lember: mitu aastat võib lubada prokuratuuril kalastada?

Kajar Lember astus kolmapäeval Tartu ringkonnakohtu ette, sest prokuratuur vaidlustas maakohtu otsuse. Kokku on asja menetletud üle seitsme aasta. Kordame seetõttu oktoobris ilmunud Lemberi arvamuslugu:

Prokuratuur käsitleb toimingupiirangu rikkumisi ikka väga suvaliselt ning ütlebki, et kohtupraktikat on vähe ja vaja n-ö katsetada, kus on piirid. Aga seda tehakse ju inimeste ja inimelude hinnaga! Kohtueelsele uurimisele peaks kindlasti panema tähtaja.