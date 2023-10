Öise müra all kannatav Rotermanni elanik: ettevõtted võiks raha teenida krüptokaevanduse, mitte muusika mängimisega

14. oktoobril algatas Fares Saleh Rashed Abdulreh Alteneiji petitsiooni, et vähendada kesklinnas ja Rotermanni rajoonis müra, mis tema sõnul on muutunud häirivaks ja segab inimeste igapäevaelu. Fares meelest mängivad ümbruskonnas asuvad toidukohad ja baarid liiga valjult muusikat. Hetkeseisuga on petitsioonil rahvaalgatus.ee lehel kuus allkirja.