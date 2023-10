JUHTKIRI | Kaitse esmalt kodu! Kas teame, kuidas käituda, kui kõige mõeldamatum kuri on karjas?

Korrutamine, et Eestil on kõik hästi, sest meid kaitseb NATO artikkel 5, üksi ei aita, sest artikkel 3, mis sisaldab elanike kaitset, on jäänud täitmata. Nagu ütles kriisiuuringute keskuse juht Hannes Nagel hiljuti Delfis: „NATO ei too meile varjendeid õhudessandiga kohale. Varjendid puuduvad meil täielikult.“

Soomes on pea iga elumaja all varjend. Mis aga meil on? Varjumiskohad, mis peaksid küll andma esmase kaitse, kuid ei aita paraku tõhusama rünnaku kohal. Põhjus on lihtne – raha napib.

Kui nüüd päris aus olla, ei tea me tegelikult sedagi, kuidas otsese ründe puhul käituda. On öeldud, et meile antakse sõnumi teel juhiseid ning sireen hoiatab meid – aga kui elektrit pole? Kui paljud on teadlikud oma kodukeldrigi võimekusest ning on teinud sinna moosipurkide ja muu koli kõrvale ruumi? Või on üldse suure kortermaja puhul kursis, kus on keldrivõti ja mis seal toimub? Paljud ei tea sedagi, milline on ohutuim tuba (vihje: see, millel pole aknaid).

Me peame seega kohe jagama elanikele selgitusi, kuidas käituda siis, kui see kõige mõeldamatum kuri on karjas. Tsiviilkaitse tuleb puhastada endisaegsest propagandahämust ja teha meile inimlikul moel selgeks – nii nagu räägiksid oma ema või parima sõbraga.