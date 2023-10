„See äratas meid korralikult üles!“ Stockholmi lõunaosa elanikke raputas järjekordne plahvatus

Plahvatus toimus kohaliku aja järgi hommikul poole kuue paiku Enskede linnaosas üsna suures elamurajoonis. Sündmuskohale rutanud päästetöötajad nägid esmalt osaliselt hävinenud rõdu ja purustatud akent. Korterisse sisenedes selgus, et see oli inimtühi. Expressen kirjutab, et tollel aadressil võisid elada mitu inimest, kes on ilmselt seotud Stockholmi kuritegeliku allilmaga.