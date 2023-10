KUIDAS MUUTUB KOOLITOIT: kas lihatükk kahaneb tikutopsi suuruseks?

Lihaasendustoodete idufirma The Naturist juhi Jürgen Jürgenson arutab: „Täitsa võimalik, et tulevikus on koolitoit taimne viiel päeval nädalas. Nüüd ongi tähtis see, et need lihaalternatiivid, mida toodetakse, oleks kvaliteetsed ja vastaksid mingitele nõuetele ja kriteeriumitele.“ Samal ajal läheb n-ö päris liha kasvatamine Jürgensoni sõnul üha kallimaks. „Sealt ei anna enam eriti edasi liikuda,“ ütleb ta.

Kui Õhtuleht pärib sotsiaalministeeriumilt ammuoodatud määruse mustandit, siis seda ei anta ja saabub rahvatervise osakonna nõuniku Kadi Reintami jutt sellest, et „uuendamise põhimõtteline vajadus, muudatuste suund ning ajakava on olemas“.

Tervise Arengu Instituudi eksperdi Tagli Pitsi sõnul oodatakse koolitoidu uut määrust pikisilmi juba aastaid, selle esialgne tööversioon on ammu valmis. „Ma olen ise seotud selle määruse ettevalmistamisega pärast 2015. aastat, mil töötasime välja Eesti toitumis- ja toidusoovitused,“ räägib ta. „Varsti möödub sellest kümme aastat.“

Määruse vastuvõtmise venimine valmistab Pitsi kinnitusel pettumust kahel põhjusel.