ÜKSMEEL MURENEB? Ukrainlased kardavad üha enam, et lääneriigid on sõjast väsinud

Kremli propagandamasin on üritanud juba pikemat aega rõhutada, et Lääs on Ukrainas toimuvast sõjast väsinud. Kas selles väites võib peituda ka mingi tõetera? Ukraina ulatuslik toetamine on tekitanud USAs sisemisi vastuolusid ning mitmed Euroopa riigid on otsustanud erinevatel põhjustel abi vähendada. Kuigi ukrainlased ei pea kartma, et nende toetamine lähiajal lõpeb, on sõja jätkumine tekitanud nii neis kui ka nende liitlastes omajagu kõhklusi.