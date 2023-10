VENEMAA TÜKELDUMISEST | Karmo Tüür: 4 punkti, miks Venemaa jagamine vastutusaladeks nagu Saksamaa on ohtlik rumalus

„Peale Venemaa möödapääsmatut kaotust tuleb see territoorium jagada vastutusaladeks teiste riikide vahel samamoodi nagu tehti Saksamaaga peale Teist Maailmasõda“. Hiljuti esitati mulle see tees koos küsimusega, et mis ma sellest arvan. Teesi esitaja seisukohalt olla see ainumõeldav lahendus, ellimineerimaks imperialismi retsidiive Venemaal ja võimaldamaks väiksemate, normaal-mõõdus ja normaalselt käituvate riikide teket selle territooriumil.