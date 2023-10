KOOLI- JA LASTEAIALASTELE SÖÖDETAKSE CANA: lihaasendaja neile küll ei maitse, aga entusiastide ind ei rauge!

Kohalike koolide ja lasteaedade toitlustamisega tegeleva sihtasutuse Elva Teenused juhi Krista Loogi entusiasm näib olevat raugematu – taimsed teisipäevad on tulnud selleks, et jääda. Menüüsse kuulub sel sügisel ka cana, mida valmistab Tallinna firma The Naturist. Tooted ise meenutavad priskemat sorti ussikesi. Cana komponentideks on hernevalgujahu, vesi ja oliiviõli, selle kilo maksab kümme eurot. Naturist hakkas cana müüma alles kuu aega tagasi, aga juba testitakse seda Elva kooli- ja lasteaialaste peal. Suurematest kaubanduskettidest seda ei leia.

Sellele lisaks on Loog toonud koolidesse samas firmas valmistatud crumpi-nimelise toote, mis koosneb firma kodulehe andmetel 80 protsendi ulatuses kanepivalgujahust ning 20 protsenti hernevalgujahust – hind 30 euro ringis kilost. Selle hinnaga saaks osta päris palju maheveiseliha, lõhet või mida iganes.

Elva Gümnaasiumi õpilastelt pole toidu kohta seni tagasisidet päritud, ehkki see on olnud sügisel juba korduvalt nende menüüs. Õhtuleht tahab teada. Algul saame nõusoleku kooli juhilt Marek Sammulilt tingimusel, et intervjueerime ainult nüüdseks täisealisi abituriente. Seejärel sekkub Loog.