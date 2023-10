SALK SELGITAB: keelatud annetuste saaga meenutab „Kodanlasest aadlimeest“, kus härra Jourdain avastab, et on kogu elu proosas kõnelenud

Läinud neljapäeval toimunud ERJK istungil leidis komisjon, et „arvestades kehtivat regulatsiooni“ on Salga tegevus 2023. aasta valimiste eel ja ajal käsitletav juriidilise isiku poolt pakutud teenusega erakondadele ning seega on ERJK hinnangul tänase erakonnaseaduse kontekstis tegemist „keelatud annetusega“. See oli iseenesest ootuspärane seisukoht, mis tekitab aga mitmes mõttes väga kummalise olukorra.