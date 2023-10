POOLA PÄRAST VALIMISI: liberaalid teevad võimuletulekuks ettevalmistusi. Konservatiivide juht vihjas välisriikide mõjutustele

Poola liberaalses pöördes enam kahtlust pole. Potentsiaalne peaminister Donald Tusk on asunud tegema juba ettevalmistusi esimeste valimislubaduste täitmiseks ning ka senise konservatiivse võimupartei juht Jarosław Kaczyński on tunnistanud, et liberaalid haaravad võimu. Viimatises avalikus sõnavõtus vihjas pettunud Kaczyński, et valimisi võisid aga mõjutada välisriigid.