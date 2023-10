POPULAARNE JOOK LAASTAB TERVIST? „Kuigi energiajooke reklaamitakse kui lisaenergia andjaid, siis tegelikult need pigem kurnavad organismi!“

PRIME Hydration kofeiinivaba spordijook ning ja PRIME energiajook on üle maailma populaarsed, kuna need on loonud maailmakuulsad ja mitmekümnete miljonite jälgijatega juutuuberid Logan Paul ja KSI. Kui Ühendriikides saab esimese joogi kätte 2,18 dollariga ning teise 2,48 dollariga, Inglismaal mõlemad umbes nelja naela eest, siis Eestis on hinnad kohati kõrgemadki.

Kas PRIME jooke, mis on eelkõige populaarsed laste ja noorte seas, on neil ohutu juua? Kas kofeiinivaba spordijook on ohutum kui energiajook?