OTSEBLOGI | Iisraeli väed korraldasid väidetavalt haarangu Läänekalda põgenikelaagris, tappes kaks inimest. Abisaadetised jõuavad Gazasse tilkhaaval

Esmaspäev, 23. oktoober. Iisraeli ja Hamasi sõjas on 17. päev. Iisraeli tankid ja väed on kogunenud Gaza piirile, oodates järgmist käsku. Öösel pommitas Iisrael taas enklaavi. Iisraeli sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et riik on suurendanud õhulööke üle Gaza, et tabada sihtmärke, mis vähendavad sõja järgmises etapis ohtu nende vägedele. Oodatakse maapealset sissetungi, kuid selle ajastus on ebaselge.