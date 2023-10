MIS SAAB GAZAST? Toomas Alatalu: ajalugu näitab, et lõputu löök-vastulöök poliitika ei vii Lähis-Idas kuhugi

Raske on kirjutada, kui oled just vaadanud teleekraanil toimuvat: Iisraeli kindralstaabi ülem kinnitab meestele, et Gaza sektorisse sisenetakse igal juhul ja soovib, et kõigil oleks seejuures silme ees pilt, mis avanes 7. oktoobril – 1400 Hamasi terrorirünnakus hukkunut pluss paarsada pantvangi võetud isikut.