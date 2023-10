Ilmataat: talv on tulekul

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Mitmel pool on udu. Tuul pöördub idakaarest põhjakaarde 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 2..5, saartel kuni 7°C. Päeval on samuti pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma ning selle sekka ka lörtsi. Ennelõunal on mitmel pool udu, pärastlõunal loode poolt alates hajub. Puhub põhja- ja loodetuul 3-8, õhtul rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 4..8°C.