FOTO | SEKKUS POLITSEI: lapsed mängisid Lasnamäel airsoft-relvadega

Sündmusele reageerinud politseinikud leidsid põllult kaks alaealist poissi, kel mõlemal käes airsoft-relvad, selgitas Ida-Harju jaoskonna välijuht Rait Vilgats . „Poisid rääkisid politseinikele, et olid esmalt veendunud, et kedagi ümbruses ei liigu, ning et nad soovinud teha väikese mängu maastikul.“

Politsei selgitas noorukitele, et avalik linnaruum ei ole koht, kus sedasi airsoft-relvadega mängida ning et sellisteks mängudeks tuleb leida õige koht ja aeg. „Poisid mõistsid, et olid möödujates hirmu tekitanud ning said aru, et kõrvalised inimesed ei suuda distantsilt aduda, kas keegi kõrvaline on päriselt ohus või kui ohtliku relvaga on tegu,“ ütles Vilgats.