Reostunud kaevuvesi rikkus lapse tervist: „Täna söövad paljud ravimeid.“

Praeguseks on kindel, et vähemalt tosina majapidamise kaevuvesi on tublisti rikastunud nitraatidest ja mangaanist, seda on vees kümneid kordi lubatust rohkem. Külaelanikud on tigedad nagu herilased, sest paljudel inimestel on paari viimase aasta jooksul tekkinud tervisehädad.