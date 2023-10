Noaga vehkinud naine ähvardas kiirabitöötajad ära tappa. Kohus karistas teda tingimisi

Kelly pidi kohtu ette astuma seetõttu, et ta mullu mais lõi purjuspäi Raplamaal korteris tüli käigus elukaaslast tassiga vastu kulmu. Kannatanu sai haava ja hematoomi. Süüdistuse sai naine selleski, et ta tekitas noahaava ühele inimesele. Ka ähvardas ta kiirabibrigaadi töötajad ära tappa ja vehkis samal ajal noaga nende vahetus läheduses. Meedikud tundsid reaalset hirmu oma elu ja tervise pärast.

Pärnu maakohus mõistis Kellyle üheksa kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Kohtuotsus on jõustunud.