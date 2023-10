Eesti plaanib laskemoona tootmiseks kaitsetööstuspargi rajamist

„Maailma relvatööstused ei ole selleks valmis. Tehased seisavad, need on vaja käivitada. Prantslased vist teatasid ühe käivitamisest paar päeva tagasi. Aga suur Euroopa Liidu lubadus – miljon mürsku Ukrainale – 260 000 on vist saadetud. Euroopa riikide laskemoonalaod on enam-vähem tühjad. Ma ei tea, mis oodatakse,“ ütleb kaitseväe ülesehitamise juures olnud reservkolonel Hannes Toomsalu.

Kaitseministeerium otsib praegu asukohti kaitsetööstuspargi ehitamiseks. Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp ütleb, et eeskätt on vaja seda just laskemoona tootmiseks. „ Park võimaldab ka ohualasid, mis on vajalikud lõhkeaine ja lõhkematerjali käitlemiseks. Kui kõik läheb hästi, siis kaks, kaks ja pool aastat võiks olla aeg, kui me saame pargi valmis ja seal võiks esimesed tegevused ka toimuda juba,“ sõnab ta.

Park võimaldab toota nii padruneid, suurtükimürske kui miine. Erinev laskemoon on erineva säilivusajaga. Padrunid säilivad kauem kui näiteks suurtükimürsud. Eestis on laskemoona toomisest olnud juttu ka varasemalt. Kuid seni leiti, et see poleks kasumlik. „Me näeme ka seda, et see peab olema ekspordivõimeline tööstus. Ainult Eesti turu pealt laskemoona tootmist kasumlikult üles ei pane ja käigus ei hoia,“ rõhutab Sirp.

Öeldu viib mõttele, et tootmisvõimalusi saaks pakkuda juba turul tunnustatud ettevõtetele, kes laiendaks oma tegevust Eestisse. „Oleme rääkinud nii Eesti ettevõtetega kui ka välismaiste ettevõtetega. Huvi on nii siin- kui sealpool. Kaks-kolm-neli ettevõtet on küllaltki konkreetselt oma plaanidest rääkinud. Ja need kõnelused jätkuvad. On läbi käinud nii padrunitootmine, ka suurtükimürsu tootmine, miinide tootmine. Konkreetseid ettevõtteid ma siiski ei mainiks,“ räägib Sirp.