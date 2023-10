Greta Thunberg sattus skandaali: Palestiinat toetavas postituses märgati antisemiitliku elementi

20aastane ökosõdalane postitas foto, millel ta poseerib koos kolme sõbraga, kes kõik väljendavad erinevate sõnumitega solidaarsust Palestiinale. Thunberg hoiab käes plakatit, millele on kirjutatud „Seisan Gazaga“. Teisel pildilolijal on käes on plakat, millel seisab sõnum „Vabastage Palestiina“.