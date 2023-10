Võru sügislaat: eeter, chaga, kasevein ja marineeritud vutimunad

Võru keskväljakul sagis parasjagu nii ostjaid kui ka müüjaid. Viimaste hulgas oli konkurents nõnda suur, et eetrit ja chaga eliksiiri pakkus lausa kaks kauplejat. Eetrit müüs ka legendaarne Eetrivana, kellelt kuus aastat tagasi maksu- ja tolliamet üle poolesaja liitri eelpoolmainitud vedelikku konfiskeeris. Täna kinnitab mees, et amet eksis ja kohus kinnitas, et eetrit võib oma haigetele jalgadele määrida seaduslikult. Ta lisab, et eetril on veel mitmeid kasutamisvõimalusi, kuid mida ostjad sellega teevad, tema ei tea. Küll on teada, et koroonaaeg tõi kaasa suurema eetri tarbimise, kuna maarahvas kasutas seda võitluses viiruse vastu. Kahesajagrammine eetrisosku maksab turul kümme eurot, liiter kolmkümmend. Kasemahla veini eest küsiti 15 eurot ning seda aktiivselt ka degusteeriti. Eetrit kohapeal ei tarvitatud.