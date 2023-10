EKRE on mures putukalisandeid sisaldava toidu pärast: see tuleks kauplustes eraldi paigutada

„ Ka mulle endale on, nagu enamikule inimestest, putukate söömine vastuvõetamatu ja vastik. Seetõttu on mõeldamatu, et putukalisandeid sisaldavad toidud ja tooted poleks selgelt eristatavad tavalisest toidust,“ ütleb eelnõu koostanud Henn Põlluaas Õhtulehele. „Juba on Eestis olemas isegi Putukatööstuse Liit ja valmistatakse mitmeid putukatooteid. Euroopa Liit lubab putukajahu ja graanuleid kasutada ka tavatoodete - sai, leib, makaronid, pagaritooted sees. Kui eelnõud vastu ei võeta, siis probleem, et inimesed võivad varsti vastu enda tahtmist putukavalku mingi toote sees saada, ei lahene,“ selgitab Põlluaas.

EKRE fraktsiooni algatatud eelnõu seletuskirjas märgitakse, et 23. jaanuaril võttis Euroopa Komisjon vastu rakendusmääruse 2023/5 – „Acheta domesticus’e (toakilk) osaliselt rasvatustatud pulbri turule viimise loa kohta uuendtoiduna“. See tähendab, et EL-is on vähemalt neli toidusektoris heakskiidetud putukaliiki: lisaks toakilgile ka tera-hallitusmardika, jahumardika ja rändtirtsu vastsed, on eelnõus kirjas. „Eestis võib turustada Eestis ja teistes EL liikmesriikidest ja kolmandates riikides toodetud terveid putukaid, putukajahu, graanuleid ning putukaid ja putukajahu sisaldavaid tooteid. Putukajahu võib kasutada leiva, saia ja kondiitritoodetes, pastades jne. Putukate ja sitikate söömisel puudub Eestis ja Euroopa kultuuriruumis traditsioon ning valdavas osas inimestes tekitab selline asi suurt vastumeelsus ja vastikust. See ei ole neile ka eetiliselt vastuvõetav,“ seisab eelnõus.

"Putukatest valmistatud või putukalisandeid sisaldava toidu tarbimine võib tuua kaasa tõsiseid terviseriske. Nimelt võivad toiduna kasutatud putukad põhjustada allergilisi reaktsioone, eriti inimestel, kes on allergilised koorikloomade, tolmulestade ja teiste putukate suhtes,” väidetakse eelnõus. "Eestis tuleb küll müügipakendil esitada toidu valmistamisel kasutatud kõikide koostisosade loetelu. Eraldi märgistust putukaid sisaldavate toitude osas aga ei nõuta. Lisaks kõigele on toiduainete sisaldus ja koostisained reeglina pakenditel sedavõrd väikeses kirjas, et isegi hea nägemisega inimestel on tihtipeale võimatu neid lugeda,“ kirjutatakse eelnõus. Näiteks Itaalia ja Ungari on kehtestanud kohustuse markeerida kõik toiduained, mis sisaldavad putukajahu, eraldi ja selgelt nähtava märgistusega. Ungaris peavad putukavalke sisaldavad toidud kandma märgistust “Hoiatus! Toiduaine sisaldab putukavalke“ ja kauplustes peavad need olema asetatud muust kaubast eraldi, on kirjas eelnõus. Eelnõuga soovitakse, et Riigikogu kohustaks valitsust välja töötama reeglid putukate ja putukalisandeid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamiseks ning kehtestama nõude nende eraldi paigutamiseks kauplustes ja müügikohtades.

ERR teatel on regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Pille Tammemägi andud maaelukomisjonile ülevaate putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügiga seotud reeglistikust. Ta märkis, et toiduks mõeldud putukad on uuendtoit, mis on reguleeritud EL otsekohalduvate õigusaktidega. Tammemägi juhtis tähelepanu, et toidugruppide paigutamisele ei ole kehtestatud reegleid, s.t paigutuse otsustab müüja. Ta tõi näite, et Rumeenias on olemas regulatsioon toidu paigutuse osas, kuid seal ei ole kehtestatud riiklikke nõudeid märgistusele, vahendab ERR. Maaelukomisjon otsustas EKRE eelnõu riigikogu täiskogu päevakorda võtta.