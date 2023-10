2000 EUROT KUUS JA MINEK! Z-vabatahtlikud loodavad venelaste poolel võideldes rikkaks saada

Millised võimalused eneseteostuseks on 21. sajandi pateetilise hingega noormehel, kel pole midagi kaotada ning kes tahaks õiglase ja parema maailma nimel võitlusesse viskuda? Üks variant on minna sõdima Ukrainasse ukrainlaste poolel, nagu on teinud sajad lääneriikide vabatahtlikud. Hoopis teise maiguga oleks minna sõdima Venemaa poolel. Kuid selliseidki leidub, isegi meie enda koduses Euroopas.