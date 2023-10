ELU ÜLEUJUTUSE HIRMUS! Perenaine: „Koristame ühe uputuse tagajärgi, aga milleks? Võib-olla tuleb teine.“

Õhtuleht on kirjutanud, kuidas augustis oli Tartumaal Äksis tugev sadu, mis ujutas üle pool küla. Eriti jõhkralt sai kannatada üks kinnistu, kus tugev mudavool uputas nii maja terrassi kui ka aia. Muda jõudis lausa nii kaugele, et ühe toa põrand on praegu alla vajumas. Kinnistu omanik Erika Viil ütleb, et kahjude likvideerimine on siiamaani pooleli – muda tuli lihtsalt nii palju, et selle koristamisega läheb veel aega. Samuti võib selline olukord kahjuks korduda.