Head Halloweeni! Office 2021 Pro vaid 26,75 € ja Windows 10 Pro 8,65 € eest!

l Office 2021 Home and Business for Mac – 37.28€

l Office 2019 Home and Business for Mac – 27.19€

Praegu on Windows 10 operatsioonisüsteem kõrgeima stabiilsuse ja jõudlusega versioon. Tootja süsteemidraiveri tarkvara parandab enamjaolt kõik pisivead, nii et graafikakaart, kõvaketas, ekraan ja heli on Windows 10 puhul väga sujuvad ja peaaegu täiuslikud.