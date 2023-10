ETTEVAATUST! Petukõnede tegemiseks kasutatakse Elisa klienditeeninduse numbrit

Elisa infoturbejuhi Mai Krafti sõnul on petukõnede sisu kohati erinev, kuid lõppeesmärk on sama, kas kätte saada isikuandmed, nakatada kliendi seade pahavaraga ja/või pääseda ligi inimeste pangakontodele. „Kõnes väidetakse, et helistajaks on Elisa töötaja ja soovitakse, et klient allkirjastaks tagantjärgi lepingu või soovitatakse tal alla laadida rakendus Google Playst,“ rääkis Kraft.