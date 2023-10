10 põhjust miks eelistada kuivatatud lilli värsketele

Pikaajaline säilivus: Lillede kuivatamise eesmärk on jätta neist sama kaunis välimus kui on värsketel. See on teadlik protsess, et ära tunda, millal värske lill vaasist välja võtta ja enne närtsimist päästa, et see säiliks ka siis, kui seda hiljem liigutada. Värskete lillede eluiga on piiratud, samas kui kuivatatud kujul saavad nad kesta aastaid, pakkudes pikaajalist silmailu.