Võrumaal maja keldris kanepit kasvatanud seltskond mõisteti süüdi

Jüri-Henri Pupenale mõisteti karistuseks üks aasta vangistust. See jäetakse täitmisele pööramata, kui ta ei pane üheaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Andrey Yatsenko mõisteti karistuseks üks aasta ja neli kuud vangistust. See jäetakse täitmisele pööramata, kui ta ei pane ühe aasta ja 10kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

„Antud juhtum on prokuratuuri senises praktikas ainulaadne. Kuigi varem on Eestis avastatud suuri kanepikasvatusi, siis Võrumaale rajatud kanepikasvatuse laadset juhtumit, kus kasvatuse jaoks on ehitatud eraldiseisev ligikaudu 400ruutmeetrine maa-alune kasvatuskompleks, pole meie praktikas ette tulnud.