PALUN PRIISÕITU! Harjumaalase unistus: „Kui ühistransport oleks täiesti tasuta, loobuksime lisaautost!“

Jõelähtme vallas elav 19aastane Andrei kurdab, et tal on kooliaja algusest saati keeruline liigelda. „Ehkki ajaga on bussiühendus tehtud paremaks, ei ole see ikka piisavalt hea,“ leiab ta. Seetõttu otsustasid nooruki vanemad talle auto soetada. Ent 2025. aastal tuleva uue automaksu valguses on pere mures, kuidas see nende rahakotile mõjub. „Koos Andrei autoga on meie peres nüüd kolm autot, mis automaksu poolest läheb väga kalliks,“ sõnab pereema.