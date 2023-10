ÕL VIDEO | Kolonel Kiviselg: Venemaa alustas intensiivsemate rünnakutega Kirde-Ukrainas

Kiviselg rääkis, et Venemaa on alustanud intensiivsemate rünnakutega Kirde-Ukrainas, peamiselt Avdijivka-Marjinka ning Kupjanski-Lõmani suunal. Selle suve lõpukuude ja septembri jooksul oli Venemaa rünnakute arv 20-40 ööpäevas. Viimase pooleteise nädalaga on see tõusnud keskmiselt 76 rünnakuni ööpäevas.

„Ühelt poolt ilmestab aktiivsuse tõus Vene Föderatsiooni võimekust vaatamata suurtele kaotustele kaasata piisavalt lepingulisi ja vabatahtlikke sõdureid, et hoida nende jaoks rinnet stabiilsena ja tõsta enda rünnakute intensiivsust,“ sõnas Kiviselg. „Teisalt näitab Vene rünnakute aktiivsuse tõus, et Venemaa hindab Ukraina relvajõudude läbimurde võimalust Orihhivi suunal üha väiksemaks. Et nad julgevad oma reservi paigutada Kirde-Ukrainasse ja vähem üksusi jätta Krimmi suuna kaitseks.“

Venemaa relvajõudude eesmärgiks on praegu initsiatiivi haaramine ja Ukraina relvajõudude üksuste sidumine, võttes ukrainlastelt ära rünnakupotentsiaal Krimmi suunas. Samuti kasutades ära ajaakent enne talve saabumist.

„Suure tõenäosusega on eesmärgiks Luhanski oblasti täielik kontrolli alla võtmine, et seeläbi hõivata ka mõned soodsad maastikupunktid, mis annaks neile võimaluse talvel seda joont hoida ning seeläbi teha raskemaks ukrainlastel vasturünnakute tegemine Kirde-Ukrainas,“ seletas Kiviselg.

Ukrainlased omakorda jätkavad surve avaldamist lõunasuunal. „On olnud indikatsioone, et proovitakse Hersoni ja Zaporižžja oblastis Vene üksusi survestada. On aktiviseeritud rohkem Hersoni oblastis oma tegevust ja samuti on Ukraina pool saavutanud teatavat edu Verbove asula juures, luues uue väikse rünnakukoridori Tokmaki suunal ja seeläbi killustades Vene üksusi veelgi,“ rääkis Kiviselg.

Kokkuvõtvalt ütles Kiviselg, et kui Venemaa on aktiveerinud tegevust Kirde-Ukrainas, siis ukrainlased tegutsevad intensiivsemalt lõunas Krimmi suunal. „Saame ka öelda seda, et Venemaa on viimase kümne päeva jooksul kandnud suuri kaotusi, eelkõige Avdijivka lähistel. Seal on märkimisväärsed kaotused elavjõus ja samuti lahingutehnikas. On kaotatud nii tanke, soomukeid kui õhuvahendeid.“

Lähinädalatel enne vihmaperioodi saab veel mõlemalt poolt survet näha, kuid jõudude vahekorrad on sellised, et ilmselt suuri muutusi rindejoones ei tule.