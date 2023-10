KAJA KALLASE MEELEMUUTUSED | Maria Jufereva-Skuratovski: on tema arvamus põlevkivistki kõikuma löönud?

Peaminister Kaja Kallas rääkis konverentsi „Ida-Virumaa – võimalus, mida kardetakse“ avakõnes põlevkivi tulevikust väga vaoshoitult, et mitte öelda ettevaatlikult. Ja see on arusaadav, sest kaks aastat tagasi, kui võis suure õhinaga rääkida rohelisele energiale ülemineku kasulikkusest, polnud laiaulatuslikku sõda Ukrainas ega energiakriisi ohtu.