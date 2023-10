KRIISIDE KEERISES: politseinikud ja päästjad hakkavad tulevikus andma psühholoogilist esmaabi

Eestit üksteise järel tabanud kriisid – koroonapandeemiaga kaasnenud massiline haigestumine ja sõja tõttu Ukrainast pagenud inimeste tulv – on kõige muu kõrval toonud arusaamise, et esmaabi vallas vajame lähenemist, mis arvestaks ka vaimse tervisega. Tinglikult võiks seda nimetada projektiks „Esmaabi 2.0“: lisaks füüsilisele abistamisele on oluline teada, mida kriitilises olukorras öelda.