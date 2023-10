OTSEBLOGI | Hukkunute arv Gazas kasvab

Gaza peamises haiglas on generaatorite jaoks kütust vaid 24 tunniks, teatas organisatsioon piirideta arstid (MSF) neljapäeval, hoiatades, et ilma elektrita surevad paljud patsiendid.

Üheksandat päeva järjest on Gaza sektoris katkenud elektrivarustus, toidu- ja veevarud vähenevad ning haiglad on kokkuvarisemise äärel, mistõttu on oluline Rafah piiripunkti avatus. 20 abiautost koosnev kolonn ootab piiril, et saaks Egiptusest Gazasse siseneda, vahendab CNN.

Iisrael valmistub võimalikuks maapealseks operatsiooniks, ütles kaitseminister Yoav Gallant neljapäeval Gaza piiri lähedale kogunenud sõduritele. Sama kinnitas ka endine peaminister Ehud Barak NBC-le antud intervjuus.

Biden pooldab Iisraeli: USA president ütles oma ovaalkabinetis peetud kõnes, et palub Kongressil abistada nii Iisraeli kui ka Ukrainat ning mõistis hukka antisemitismi ja islamofoobia. Biden süüdistas nii Hamasi kui ka Venemaa presidenti Vladimir Putinit soovis täielikult hävitada naaberdemokraatia. „Iisrael ja palestiinlased väärivad võrdselt turvaliselt, väärikalt ja rahus elamist,“ toonitas Biden.

Gazas hukkunute arv kasvab: Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on alates 7. oktoobrist tapetud 3785 inimest, sealhulgas 1524 last, 1000 naist ja 120 eakat. Lisaks on ministeeriumi pressiesindaja dr Ashraf Al-Qidra sõnul vigastada saanud 12 493 inimest, sealhulgas 3983 last. USA luur hinnangul hukkus nädala alguses Al-Ahlihaiglas toimunud plahvatuses tõenäoliselt 100–300 inimest. Gaza tervishoiuministeeriumi hinnangul on see arv 471.