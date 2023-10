Prokurör: senised tõendid näitavad, et Eesti-Soome sidekaabli kahjustused on inimtekkelised

„Uurimise käigus oleme analüüsinud laevaliikust, mis antud hetkel seal piirkonnas toimus. Oleme tuvastanud ka selle, et üks Vene Föderatsiooni lipu all sõitev laev ja teine Hongkongi lipu all sõitev laev olid antud hetkel seal piirkonnas,“ rääkis riigiprokurör Triinu Olev „Aktuaalsele kaamerale“.

Tema sõnul näitavad senised tõendid, et kaabli kahjustused on inimese tekitatud, kuid millega ja kas seda tehti tahtlikult, seda selgitab edasine juurdlus.

„Hetkel on Eesti ja Soome vahelise sidekaabli puhul tuvastatud see, et tegemist ei ole loodusliku kahjustusega ning praegu kogutud tõendite pinnalt on alust arvata, et see on inimeste tekitatud kahjustus. Kuid edasise menetluse jooksul meil tulebki välja selgitada see, kas tegemist on tahtliku kahjustusega või on tegemist mingi hooletuse põhjustatud tegevusega,“ rääkis Olev. Prokuratuur töötab erinevate uurimisversioonide kallal ja kontrollib kõiki asjaolusid.

Valitsus sai neljapäeval julgeolekuasutustelt ülevaate merealuste sidekaablite uurimise seisust Läänemerel. Eesti uurijad koos Soome ja Eesti mereväega lõpetasid täna varastel hommikutundidel vajalikud menetlustoimingud Eesti-Soome sidekaabli uurimiseks.

Senised uurimistulemused viitavad, et Eesti-Soome sidekaabli rike on inimese põhjustatud. Edasine uurimine selgitab, kas kahtlus peab paika ning kas tegemist oli hooletuse või mõne muu põhjusega.

Kuna esmased tõendid Eesti-Soome kaablilt on kogutud, saab hakata kiiremas korras planeerima kaabli parandamist ja loodetavalt toimub see juba järgmisel nädalal. Kaabliparanduslaev on praegu olnud abiks kahjustunud koha kindlaks tegemisel ja tõendite kogumisel.

Kuigi nii Eesti kui ka Soome uurijatele on teada piirkonnas olnud laevad ning töö nende seotuse tuvastamiseks käib, on vara võimalikule süüdlasele viidata. Samuti ei saa täna kinnitada, et kahjustused on tehtud tahtlikult, sealhulgas eesmärgiga kahjustada kriitlist taristut.