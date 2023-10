SÕJAKOKKUVÕTE | Ukrainlased ületasid Dnepri ja murdsid Vene kaitsest läbi

Vene allikad väitsid, et kahe Ukraina mereväe jalaväebrigaadi tõenäoliselt kompaniisuurused grupid korraldasid 17. ja 18. oktoobril rünnaku Dnepri jõe idakaldale, kirjutas sõjauuringute Instituut (ISW). Üks Vene blogijatest väitis, et kaks Ukraina ründegruppi maabusid 17. oktoobri pärastlõunal jõe idakaldal ja murdsid läbi esialgsest Vene kaitsest, hõivates ajutiselt kogu Poima ja positsioonid Pištšanivka põhjapoolses äärelinnas. Ta kinnitas, et Pištšanivkas tegutses veel 18. oktoobri pärastlõuna seisuga Ukraina sabotaažirühmitus. Ka Vene kaitseministeerium tunnistas Ukraina operatsioonide toimumist, väites, et Vene väed peatasid neli Ukraina sabotaaži- ja luurerühma. Vladimir Putin kirjeldas Ukraina tegevust Hersoni oblastis kui järgmist vasturünnakut ning jätkas oma tüüpilist retoorilist joont, maalides kõik Ukraina ründeoperatsioonid ebaõnnestunuks.