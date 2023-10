IISRAEL ANDIS LOA ABI ANDA: veepuudus ja leivasabad Gazas

Heategevusorganisatsiooni töötajate sõnul on üle rahvastatud varjupaigad murdumise äärel. Nad lisavad, et neist ühes on praegu rohkem kui 24 000 inimest ja 60% sealsetest lastest kannatab kõhulahtisuse all. Osal inimestel pole muud varianti kui end avalikus kohas kergendada.